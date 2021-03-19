Михайлюк не набрал ни одного очка в дебюте за Оклахому

Оклахома на выезде разгромно проиграла Атланте, а Святослав Михайлюк в дебюте за Тандер отыграл 16 минут, за которые выбросил два неточных трехочковых и собрал 2 подбора. Показатель полезности украинца составил «-1».

Следующий шанс открыть счет набранным очкам в новой команде у Михайлюка будет 21 марта в выездном матче против Хьюстона.

В текущем сезоне Михайлюк в среднем за игру набирает по 6,7 очка, 2,1 подбора и 1,5 передачи.

Атланта – Оклахома 116:93 (31:21, 30:20, 30:26, 25:26)