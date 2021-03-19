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Михайлюк не набрал ни одного очка в дебюте за Оклахому
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Фото: Coby Van Loan, nba.com
Оклахома на выезде разгромно проиграла Атланте, а Святослав Михайлюк в дебюте за Тандер отыграл 16 минут, за которые выбросил два неточных трехочковых и собрал 2 подбора. Показатель полезности украинца составил «-1».
Следующий шанс открыть счет набранным очкам в новой команде у Михайлюка будет 21 марта в выездном матче против Хьюстона.
В текущем сезоне Михайлюк в среднем за игру набирает по 6,7 очка, 2,1 подбора и 1,5 передачи.
Атланта – Оклахома 116:93 (31:21, 30:20, 30:26, 25:26)
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