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Лень набрал 9 очков в победном матче Вашингтона против Юты
Ударная ночь украинского центрового
Steven Gosling, Getty Images
Вашингтон в домашнем матче неожиданно разобрался с лидирующей в регулярном чемпионате Ютой, а Алексей Лень снова продуктивно воспользовался своими минутами.
Украинец вышел в стартовой пятерке – за 18 минут Лень набрал 9 очков (3 из 5 с игры, 3 из 4 с линии штрафных) и собрал 6 подборов. Показатель полезности Алексея составил «+2».
Лень в марте в среднем за игру приносит Вашингтону по 6,9 очка и 5,0 подбора, забивая 62% бросков с игры.
Уизардс с показателем 15-25 на 2,5 победы отстают от 10-го места, дающего право в мае сыграть в мини-турнире за попадание в плей-офф.
Вашингтон – Юта 131:122 (31:20, 33:26, 36:36, 31:40)
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