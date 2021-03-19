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Лень набрал 9 очков в победном матче Вашингтона против Юты

Баскетбол
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Ударная ночь украинского центрового

Лень набрал 9 очков в победном матче Вашингтона против Юты

Steven Gosling, Getty Images

Новина українською

Вашингтон в домашнем матче неожиданно разобрался с лидирующей в регулярном чемпионате Ютой, а Алексей Лень снова продуктивно воспользовался своими минутами.

Украинец вышел в стартовой пятерке – за 18 минут Лень набрал 9 очков (3 из 5 с игры, 3 из 4 с линии штрафных) и собрал 6 подборов. Показатель полезности Алексея составил «+2».

Лень в марте в среднем за игру приносит Вашингтону по 6,9 очка и 5,0 подбора, забивая 62% бросков с игры.

Уизардс с показателем 15-25 на 2,5 победы отстают от 10-го места, дающего право в мае сыграть в мини-турнире за попадание в плей-офф.

Вашингтон – Юта 131:122 (31:20, 33:26, 36:36, 31:40)

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В статье: Алексей Лень НБА Вашингтон Уизардз
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