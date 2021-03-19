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НБА: Лейкерс обыграли Шарлотт, Финикс сенсационно уступил Миннесоте
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
nba.com
Нью-Йорк – Орландо 94:93 (24:26, 21:18, 27:22, 22:27)
Портленд – Нью-Орлеан 101:93 (31:23, 26:25, 20:22, 24:23)
Финикс – Миннесота 119:123 (25:25, 33:28, 33:30, 28:40)
Лейкерс – Шарлотт 116:105 (31:24, 29:21, 23:34, 33:26)
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