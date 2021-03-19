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Мощный данк центрового Атланты – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
Reuters
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов ночных матчей регулярного чемпионата.
Первое место занял центровой Атланты Нэйтан Найт, который в матче с Оклахомой Святослава Михайлюка отметился эффектным данком после прохода.
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