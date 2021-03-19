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Тернополь обыграл Химик в напряженном матче

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева провели хороший матч

Тернополь обыграл Химик в напряженном матче

Новина українською

Тернополь в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч принимал южненский Химик.

Команды шли бок о бок в течение стартовых 15 минут матча, лидер менялся несколько раз. Тернополяне результативнее атаковали через трехсекундную, в то время как южненцы имели лучший процент и большее количество атак из-за дуги.

После равной третьей четверти состоялся ключевой отрезок матча. Рывок Тернополя на старте четвертой четверти 16:0 дал ответ на все вопросы в этой игре.

Как результат убийственный рывок Тернополя в четвертой четверти позволил хозяевам закрепить преимущество в этом матче и выйти вперед в сезонной серии. Тернополь победил со счетом 89:74 и оторвался от южненцев в турнирной таблице.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Тернополь, ФОК

Тернополь - Химик 89:74 (22:20, 20:15, 22:24, 25:15)

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В статье: БК Химик (Южный) БК Тернополь
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