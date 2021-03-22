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Лень в матче с Бруклином обновил рекорд результативности в сезоне

Баскетбол
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Алексей сегодня был на высоте

Лень в матче с Бруклином обновил рекорд результативности в сезоне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашингтон на выезде прогнозируемо проиграл Бруклину, но Алексей Лень сегодняшний матч может занести себе в актив.

Украинский центровой Уизардс вышел в стартовой пятерке и за 29 минут набрал рекордные в сезоне 20 очков (8 из 12 с игры, 4 из 5 с линии штрафных). Также в активе Леня 9 подборов и 2 блок-шота, а его показатель полезности составил «+5».

В сезоне 2020-2021 Алексей Лень в среднем за игру набирает по 6,1 очка и 3,6 подбора.

Вашингтон с показателем 15-26 занимает 13-е место на Востоке.

Бруклин – Вашингтон 113:106 (25:30, 38:26, 25:27, 25:23)

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В статье: Алексей Лень НБА Вашингтон Уизардз
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