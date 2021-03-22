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НБА: Финикс разобрался с Лейкерс, Филадельфия дожала Нью-Йорк
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
nba.com
Майами – Индиана 106:109 OT (26:32, 23:25, 21:22, 28:19, 8:11)
Денвер – Нью-Орлеан 108:113 (30:22, 21:36, 29:25, 28:30)
Бостон – Орландо 112:96 (27:31, 29:17, 33:25, 23:23)
Кливленд – Торонто 116:105 (23:28, 36:29, 32:18, 25:30)
Детройт – Чикаго 86:100 (25:20, 20:26, 20:29, 21:25)
Нью-Йорк – Филадельфия 100:101 OT (15:23, 27:20, 22:21, 24:24, 12:13)
Портленд – Даллас 92:132 (30:27, 24:38, 15:38, 23:29)
Финикс – Лейкерс 111:94 (31:26, 28:18, 29:32, 23:18)
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