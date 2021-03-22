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НБА: Финикс разобрался с Лейкерс, Филадельфия дожала Нью-Йорк

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Финикс разобрался с Лейкерс, Филадельфия дожала Нью-Йорк

nba.com

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Майами – Индиана 106:109 OT (26:32, 23:25, 21:22, 28:19, 8:11)

Денвер – Нью-Орлеан 108:113 (30:22, 21:36, 29:25, 28:30)

Бостон – Орландо 112:96 (27:31, 29:17, 33:25, 23:23)

Кливленд – Торонто 116:105 (23:28, 36:29, 32:18, 25:30)

Детройт – Чикаго 86:100 (25:20, 20:26, 20:29, 21:25)

Нью-Йорк – Филадельфия 100:101 OT (15:23, 27:20, 22:21, 24:24, 12:13)

Портленд – Даллас 92:132 (30:27, 24:38, 15:38, 23:29)

Финикс – Лейкерс 111:94 (31:26, 28:18, 29:32, 23:18)

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В статье: НБА Финикс Санз Лос-Анджелес Лейкерс
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