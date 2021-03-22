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Сумасшедший данк Адебайо с сопротивлением – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты воскресенья в НБА
skysports.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов дня в регулярном чемпионате.
На первом месте оказался эффектный данк звезды Майами Бэма Адебайо через литовского легионера Индианы Домантаса Сабониса.
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