20 очков Леня в матче с Бруклином. ВИДЕО

Центровой Вашингтона Алексей Лень в матче с Бруклином (106:113) за 29 минут набрал рекордные в сезоне 20 очков (8 из 12 с игры, 4 из 5 с линии штрафных), собрал 9 подборов и поставил 2 блок-шота.

В марте Лень отыграл 8 матчей, набирая в среднем за игру по 8,5 очка и 5,5 подбора.