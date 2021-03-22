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20 очков Леня в матче с Бруклином. ВИДЕО
Смотрим, как украинец блистал против одного из претендентов на титул
Центровой Вашингтона Алексей Лень в матче с Бруклином (106:113) за 29 минут набрал рекордные в сезоне 20 очков (8 из 12 с игры, 4 из 5 с линии штрафных), собрал 9 подборов и поставил 2 блок-шота.
В марте Лень отыграл 8 матчей, набирая в среднем за игру по 8,5 очка и 5,5 подбора.
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