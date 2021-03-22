Леброн Джеймс выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс подвернул правую ногу в начале второй четверти матча регулярного чемпионата НБА против "Атланта Хоукс".

Леброн сначала остался в игре и в следующей атаке реализовал трёхочковый бросок, но позже был вынужден покинуть площадку и уйти в раздевалку. Покидая площадку, Джеймс швырнул стоявший на пути стул. Степень серьёзности травмы Джеймса покажет дальнейшее медицинское обследование.

"Лейкерс" (28-13) выиграли четыре последних матча регулярного чемпионата. Клуб из "Лос-Анджелеса" уже более месяца вынужден обходиться без помощи тяжёлого форварда Энтони Дэвиса, который продолжает восстанавливаться после травм икроножной мышцы и ахиллова сухожилия.