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Названы сроки восстановления Леброна Джеймса

Баскетбол
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Игрок пропустит ближайшие матчи команды

Названы сроки восстановления Леброна Джеймса

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Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс пропустит три – четыре недели из-за травмы голеностопа, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

"В клубе по-прежнему изучают травму Леброна. Но мне сказали, что команда готовится провести около трёх недель или даже месяц без Джеймса. Это нормальные сроки для такой травмы, но пока они ещё уточняются.

Джеймс в течение карьеры неоднократно демонстрировал способность быстро восстанавливаться и играть с повреждениями. Но вряд ли ему удастся это сделать сейчас. Повторюсь, "Лейкерс" готовятся ждать недели, а не дни", — цитирует Войнаровского Bleacher Report.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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