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10 очков Михайлюка помогли Оклахоме обыграть Миннесоту
Сегодня украинец был чрезвычайно продуктивен
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оклахома на выезде разобралась с бедствующей Миннесотой, а Святослав Михайлюк за 14 минут и 40 секунд принес Тандер 10 очков (4 из 7 с игры, 2 из 5 трехочковых), а также отдал 3 результативных передачи и сделал 2 перехвата.
С Михайлюком на площадке Оклахома переиграла Миннесоту с разницей в 12 очков. У Святослава лучший в команде показатель полезности.
В сезоне 2020-2021 Святослав Михайлюк в среднем за игру набирает по 7,0 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи.
Миннесота – Оклахома 103:112 (22:25, 28:32, 26:26, 27:29)
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