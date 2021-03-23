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НБА: Клипперс остановили Атланту, Хьюстон прервал 20-матчевую серию неудач

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Клипперс остановили Атланту, Хьюстон прервал 20-матчевую серию неудач

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Кливленд – Сакраменто 105:119 (35:36, 24:27, 17:27, 29:29)

Сан-Антонио – Шарлотт 97:100 (21:31, 24:24, 24:19, 28:26)

Чикаго – Юта 95:120 (23:29, 19:27, 29:33, 24:31)

Мемфис – Бостон 132:126 OT (24:30, 36:35, 34:21, 23:31, 15:9)

Милуоки – Индиана 140:113 (48:26, 35:34, 27:34, 30:19)

Хьюстон – Торонто 117:99 (27:28, 38:32, 23:26, 29:13)

Клипперс – Атланта 119:110 (30:29, 18:34, 34:27, 37:20)

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В статье: НБА Хьюстон Рокетс Лос-Анджелес Клипперс
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