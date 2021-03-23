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Аллей-уп от Мемфиса с завершением Моранта – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты понедельника в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата
Традиционную подборку возглавил молодой лидер Мемфиса Джа Морант, который в победном матче против Бостона отметился эффектным данком после наброса.
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