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Данк форварда Тернополя – момент недели в Суперлиге. ВИДЕО
Главные моменты тура в украинском баскетболе
фото - fbu.ua
Официальный YouTube-канал Федерации баскетбола Украины опубликовал топ-10 матче Суперлиги с 17 по 21 марта.
На первом месте расположился мощный данк легионера Тернополя Аверейла Югбы.
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