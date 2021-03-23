Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назван игрок недели в НБА
Им стал центровой Денвер Наггетс
Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич и форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно, сообщает инсайдер Шамс Чарания в "Твиттере".
Яннис помог "Бакс" выиграть все три матча на минувшей неделе. Греческий баскетболист оформлял трипл-дабл в среднем за игру, набирая 29,7 очка, 12,7 подбора и 10,0 передачи. Йокич набирал в среднем 26,8 очка, 12,3 подбора и 8,5 передачи за игру. "Наггетс" одержали три победы в четырёх матчах.
Популярное сейчас
- Пять вратарей и два форварда. Состав сборной Украины на матч против Франции
- Шевченко: Немного удивился информации, что Степаненко может пропустить Евро
- "Мы уже проиграли в Лозанне швейцарцам". Шевченко обратился к игрокам сборной
- ЛеБрон Джеймс назван главной звездой НБА
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО