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Назван игрок недели в НБА

Баскетбол
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Им стал центровой Денвер Наггетс

Назван игрок недели в НБА

Новина українською

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич и форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно, сообщает инсайдер Шамс Чарания в "Твиттере".

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Яннис помог "Бакс" выиграть все три матча на минувшей неделе. Греческий баскетболист оформлял трипл-дабл в среднем за игру, набирая 29,7 очка, 12,7 подбора и 10,0 передачи. Йокич набирал в среднем 26,8 очка, 12,3 подбора и 8,5 передачи за игру. "Наггетс" одержали три победы в четырёх матчах.

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В статье: Никола Йокич
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