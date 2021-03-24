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Лень набрал 5 очков в поражении от Нью-Йорка

Баскетбол
(1 голосов)

Не лучший день для украинского центрового Уизардс

Лень набрал 5 очков в поражении от Нью-Йорка

Steven Gosling, Getty Images

Новина українською

Вашингтон провалился в выездном матче против Нью-Йорка, а Алексей Лень провел на площадке чуть больше 11 минут. За это время украинец набрал 5 очков (2 из 2 с игры, 1 из 2 с линии штрафных), собрал 3 подбора и поставил 3 блок-шота. Его показатель полезности составил «-10».

Лень в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 6,1 очка и 3,6 подбора.

Вашингтон с показателем 15-27 занимает 13-е место в Восточной конференции.

Нью-Йорк – Вашингтон 131:113 (39:31, 30:18, 39:31, 23:33)

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В статье: Алексей Лень НБА Вашингтон Уизардз
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