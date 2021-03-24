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НБА: Лейкерс разгромно проиграли Нью-Орлеану, успехи Финикса и Филадельфии

Баскетбол
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В главной баскетбольной лиге мира продолжается регулярный чемпионат

НБА: Лейкерс разгромно проиграли Нью-Орлеану, успехи Финикса и Филадельфии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Орландо – Денвер 99:110 (15:30, 24:31, 30:19, 30:30)

Нью-Орлеан – Лейкерс 128:111 (32:29, 27:17, 43:30, 26:35)

Майами – Финикс 100:110 (20:25, 23:33, 30:27, 27:25)

Портленд – Бруклин 112:116 (41:37, 25:28, 25:27, 21:24)

Голден Стэйт – Филадельфия 98:108 (17:35, 28:24, 40:21, 13:28)

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В статье: НБА Финикс Санз Лос-Анджелес Лейкерс
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