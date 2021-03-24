Днепр и Прометей вылетели в 1/8 финала Кубка Европы ФИБА

Прометей в матче с Монсом растерял 13-очковое преимущество и с треском провалил решающую четверть. Клуб Суперлиги показал низкую бросковую эффективность – 36% реализации трехочковых и лишь 51% с линии штрафных (15 из 29).

Самым результативным у Прометея стали американский легионер Майк Майерс, который за 17 минут набрал 14 очков.

Прометей – Монс – 81:88 (23:13, 23:22, 14:16, 21:37)

Провал на трехочковой дуге (5 из 29) привел и Днепр к вылету из Кубка Европы ФИБА. Команда Дениса Журавлева в заключительной 10-минутке так и не смогла отыграть двухзначное отставание в противостоянии с румынской Орадей.

У Днепра стоит выделить 17 очков Вячеслава Боброва и 13 результативных передач Ди Джей Купера, а статус антигероя заслужил экс-игрок НБА Джаред Террелл, у которого 0 из 9 трехочковых.

Днепр – Орадя – 72:78 (19:18, 16:20, 15:20, 22:20)

Последний представитель Украины в Кубке Европы ФИБА Киев-Баскет матч 1/8 финала против Ирони Нес-Ционы сыграет в среду, 24 марта.