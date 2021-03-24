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Эффектный аллей-уп Нью-Йорка – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты среды в НБА
фото dailyknicks.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил аллей-уп Нью-Йорка с завершением от Митчелла Робинсона в победном матче против Вашингтона Алексея Леня.
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