Мощный данк и трехочковые Михайлюка в матче с Миннесотой. ВИДЕО

Накануне Тандер обыграли Миннесоту (112:103), а Святослав Михайлюк за 14 минут принес своей новой команде 10 очков (4 из 7 с игры, 2 из 5 трехочковых), а также сделал 3 передачи и совершил 2 перехвата.

В трех матчах в составе Оклахомы Михайлюк в среднем за игру набирает по 8,3 очка, 2,3 подбора и 2,0 передачи.