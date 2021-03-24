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Мощный данк и трехочковые Михайлюка в матче с Миннесотой. ВИДЕО
Украинец быстро стал своим в Оклахоме
Фото: Coby Van Loan, nba.com
Накануне Тандер обыграли Миннесоту (112:103), а Святослав Михайлюк за 14 минут принес своей новой команде 10 очков (4 из 7 с игры, 2 из 5 трехочковых), а также сделал 3 передачи и совершил 2 перехвата.
В трех матчах в составе Оклахомы Михайлюк в среднем за игру набирает по 8,3 очка, 2,3 подбора и 2,0 передачи.
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