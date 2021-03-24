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Пустовой набрал 16 очков в матче чемпионата Испании
Мощный перформанс украинского центрового
фото acb.com
Барселона в матче регулярного чемпионата разгромила Эстудиантес (98:68), а Артем Пустовой за 26 минут принес каталонцам 16 очков (5 из 11 с игры, 6 из 8 с линии штрафных) и 8 подборов. Украинец завершил игру с лучшим в команде показателем полезности («+22»).
Continuaciones, Semiganchos, tiros cortos y... ¡MARTILLAZOS!????????— Barça Basket (@FCBbasket) March 23, 2021
????Pustovyi mostrando repertorio contra @MovistarEstu pic.twitter.com/0wpsOPYwvB
Артем Пустовой в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 18 матчей. В среднем за игру экс-центровой Химика набирает по 8,3 очка и 3,3 подбора.
Барселона с показателем 23-3 в турнирной таблице Лиги ACB уступает только столичному Реалу.
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