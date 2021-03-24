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Пустовой набрал 16 очков в матче чемпионата Испании

Баскетбол
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Мощный перформанс украинского центрового

Пустовой набрал 16 очков в матче чемпионата Испании

фото acb.com

Новина українською

Барселона в матче регулярного чемпионата разгромила Эстудиантес (98:68), а Артем Пустовой за 26 минут принес каталонцам 16 очков (5 из 11 с игры, 6 из 8 с линии штрафных) и 8 подборов. Украинец завершил игру с лучшим в команде показателем полезности («+22»).

Артем Пустовой в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 18 матчей. В среднем за игру экс-центровой Химика набирает по 8,3 очка и 3,3 подбора.

Барселона с показателем 23-3 в турнирной таблице Лиги ACB уступает только столичному Реалу.

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В статье: Артем Пустовой БК Барселона Лига АСВ
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