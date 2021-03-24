Уэйд не считает Леброна Джеймса величайшим игроком в истории НБА

Трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд рассказал, что не считает форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса величайшим игроком в истории.

"Леброн — мой хороший друг, я очень уважаю то, что он делает сейчас, уже сделал и будет делать в дальнейшем, потому что он ещё не закончил.

Если Леброн станет лучшим бомбардиром всех времён, войдёт в топ-5 по передачам и подборам, взяв четыре, пять или шесть титулов, нам не останется ничего другого, кроме как обсуждать, кто величайший игрок в истории. Пока Леброн всё ещё играет, трудно что-то говорить.

Я из эпохи Майкла Джордана, я предвзят и буду предвзят до самой смерти. Леброн потрясающий, но для меня Джордан — величайший игрок. Я начал играть в баскетбол из-за него.

У каждого из нас своё мнение. Когда Леброн завершит карьеру, я буду говорить своим праправнукам, что играл с одним из величайших в истории. Он будет величайшим для многих поколений. Но для меня им всегда будет Джордан", — сказал Уэйд в видео I AM ATHLETE.