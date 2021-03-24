Киев-Баскет выбыл из Кубка Европы ФИБА

Киев-Баскет уступил в 1/8 финала Кубка Европы ФИБА израильском Ирони, неудачно сыграв вторую половину матча.

Израильские баскетболисты более сосредоточенными вошли в игру. Нацеленность на атаку вместе с лучшей игрой под кольцом соперника позволили Ирони захватить лидерство с начала встречи.

Во второй 10-минутке Киев-Баскет продолжал давление на Ирони. Постепенно преимущество украинцев выросло до 10-ти очков.

За половину игрового времени третьей четверти Ирони сократил отставание и вышел вперед. Киевляне под давлением соперника потеряли уверенность и проиграли третью четверть - 8:29.

На заключительную четверть аргументов, чтобы попробовать отыграться, у киевлян не нашлось. Они продолжали много терять и ошибаться. Игрокам Ирони только оставалось старательно пользоваться ошибками соперника, что они и делали.

Поэтому Киев-Баскет в итоге уступил, оставив Украину без представительства в четвертьфинале Кубка Европы ФИБА.

КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА

1/8 финала

Ирони (Израиль) - Киев-Баскет (Украина) - 90:76 (22:23, 14:21, 29: 8, 25:24)