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Киев-Баскет выбыл из Кубка Европы ФИБА
Украинцы провалили вторую половину матча
Киев-Баскет уступил в 1/8 финала Кубка Европы ФИБА израильском Ирони, неудачно сыграв вторую половину матча.
Израильские баскетболисты более сосредоточенными вошли в игру. Нацеленность на атаку вместе с лучшей игрой под кольцом соперника позволили Ирони захватить лидерство с начала встречи.
Во второй 10-минутке Киев-Баскет продолжал давление на Ирони. Постепенно преимущество украинцев выросло до 10-ти очков.
За половину игрового времени третьей четверти Ирони сократил отставание и вышел вперед. Киевляне под давлением соперника потеряли уверенность и проиграли третью четверть - 8:29.
На заключительную четверть аргументов, чтобы попробовать отыграться, у киевлян не нашлось. Они продолжали много терять и ошибаться. Игрокам Ирони только оставалось старательно пользоваться ошибками соперника, что они и делали.
Поэтому Киев-Баскет в итоге уступил, оставив Украину без представительства в четвертьфинале Кубка Европы ФИБА.
КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА
1/8 финала
Ирони (Израиль) - Киев-Баскет (Украина) - 90:76 (22:23, 14:21, 29: 8, 25:24)
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