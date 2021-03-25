Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михайлюк набрал 7 очков в поражении от Мемфиса
Неудачный день для украинца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оклахома после провала в третьей четверти на домашней арене проиграла Мемфису и отдалилась от попадания в зону плей-ин.
Святослав Михайлюк провел на площадке 18 минут и отметился низкой бросковой эффективность. Украинец набрал 7 очков (3 из 10 с игры, 1 из 6 трехочковых), собрал 2 подбора и сделал 2 перехвата. Показатель полезности Михайлюка составил «+3».
В текущем сезоне Михайлюк в составе Детройта и Оклахомы в среднем за игру набирает по 7,0 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи.
Оклахома – Мемфис 107:116 (21:26, 32:23, 20:33, 34:34)
Популярное сейчас
- Это не автогол: в УЕФА записали взятие ворот Льориса в актив Сергея Сидорчука
- Матвиенко - лучший игрок сборной Украины в матче с Францией по версии WhoScored
- Зинченко: Ничья с Францией будет неважна, если не обыграем Финляндию
- ЛеБрон Джеймс назван главной звездой НБА
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО