Михайлюк набрал 7 очков в поражении от Мемфиса

Оклахома после провала в третьей четверти на домашней арене проиграла Мемфису и отдалилась от попадания в зону плей-ин.

Святослав Михайлюк провел на площадке 18 минут и отметился низкой бросковой эффективность. Украинец набрал 7 очков (3 из 10 с игры, 1 из 6 трехочковых), собрал 2 подбора и сделал 2 перехвата. Показатель полезности Михайлюка составил «+3».

В текущем сезоне Михайлюк в составе Детройта и Оклахомы в среднем за игру набирает по 7,0 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи.

Оклахома – Мемфис 107:116 (21:26, 32:23, 20:33, 34:34)