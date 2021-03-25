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НБА: Юта разбила Бруклин, победы Милуоки и Клипперс

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Юта разбила Бруклин, победы Милуоки и Клипперс

фото - AP Photo/Rick Bowmer

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Индиана – Детройт 116:111 (21:24, 36:27, 29:28, 30:32)

Милуоки – Бостон 121:119 (35:30, 35:29, 30:27, 21:33)

Торонто – Денвер 135:111 (38:30, 34:24, 26:27, 37:30)

Орландо – Финикс 112:111 (24:32, 35:27, 27:32, 26:20)

Хьюстон – Шарлотт 97:122 (26:26, 29:32, 15:35, 27:29)

Чикаго – Кливленд 94:103 (25:25, 30:28, 17:25, 22:25)

Миннесота – Даллас 108:128 (33:30, 22:26, 18:32, 35:40)

Сан-Антонио – Клипперс 101:134 (29:41, 24:26, 31:35, 17:32)

Юта – Бруклин 118:88 (38:17, 25:21, 27:23, 28:27)

Сакраменто – Атланта 110:108 (29:27, 28:30, 28:17, 25:34)

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В статье: НБА Юта Джаз Бруклин Нетс
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