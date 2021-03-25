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Эффектное добивание форварда Кливленда – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Первое место занял данк форварда Кливленда Бродрика Томаса в матче с Чикаго.
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