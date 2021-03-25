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Сан-Антонио установил рекорд НБА
Клуб впервые в истории франшизы проиграл более одного раза с разницей не менее 30 очков по ходу сезона
"Сан-Антонио Спёрс" установил новый антирекорд. "Спёрс" в очередном матче регулярного чемпионата НБА уступили "Лос-Анджелес Клипперс" со счётом 101:134.
По информации ESPN Stats & Info, клуб из Сан-Антонио впервые в истории франшизы проиграл более одного раза с разницей не менее 30 очков по ходу одного и того же сезона. В НБА команда выступает с 1976 года. Она была основана в 1967 году, но изначально выступала в АБА.
Ранее, 2 февраля 2021 года, "Сан-Антонио" на своём паркете уступил "Мемфис Гриззлис" со счётом 102:133.
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