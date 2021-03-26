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НБА. Филадельфия огорчила Лейкерс, Клипперс разобрались с Сан-Антонио

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА. Филадельфия огорчила Лейкерс, Клипперс разобрались с Сан-Антонио

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Майами – Портленд 122:125 (24:31, 34:28, 33:32, 31:34)

Сан-Антонио – Клипперс 85:98 (27:30, 28:19, 13:23, 17:26)

Лейкерс – Филадельфия 101:109 (24:27, 30:27, 17:35, 30:20)

Сакраменто – Голден Стэйт 141:119 (35:37, 37:24, 34:25, 35:33)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Филадельфия 76er
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