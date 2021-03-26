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Шикарный данк форварда Портленда – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
фото - espn.com
Официальный YouTube-канал НБА традиционно представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Подборку возглавил мощный данк форварда Портленда Деррика Джонса в победном матче с Майами.
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