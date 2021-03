Победители и неудачники дедлайна на обмены в НБА

По материалам ESPN

Накануне в НБА закрылось окно обменов – последний день перед дедлайном выдался неожиданно насыщенным и преподнес несколько сделок, которые могут существенно повлиять на распределение сил перед стартом плей-офф.

Итак, кто может занести себе дедлайн в актив? Кто провалился? А каким командам необходимо усиливаться на рынке свободных агентов? Давайте поподробней рассмотрим влияние событий вчерашнего дня на дальнейший ход сезона в главной баскетбольной лиге мира.

Победитель: Бруклин Нетс

Свой главный обмен Бруклин совершил еще в январе, когда бывший MVP Джеймс Харден собрал чемоданы, попрощался с Хьюстоном и перевез свои таланты к Кайри Ирвингу и Кевину Дюранту.

Перед дедлайном на обмены Бруклин отказался от каких-либо действий, а просто наблюдал за тем, что происходит вокруг. И увиденное полностью удовлетворило Нетс, поскольку ни один из конкурентов по Восточной конференции не смог заметно усилить свой состав. Хотя Милуоки подписал Пи Джей Такера, а Филадельфия забрала у Оклахомы опытного Джорджа Хилла, это не то усиление, из-за которого Бруклину стоит переживать.

Баланс сил на Востоке мог бы существенно измениться, если бы один из контендеров договорился с Торонто по Кайлу Лаури, однако ни Майами, ни Филадельфии так и не удалось найти нужные аргументы для Масаи Уджири.

Неудачники: Лос-Анджелес Лейкерс

Лейкерс второй год подряд бездействуют перед дедлайном на обмены. В 2020-м такая пассивность не помешала ЛеБрону Джеймсу взять чемпионство в «пузыре», но защитить титул Озерным будет очень непросто.

#Lakers have two open roster spots, and Avery Bradley is someone to keep an eye out for on the buyout market.https://t.co/TA2ReQe5kK pic.twitter.com/LkoklTUREl — Lakers Nation (@LakersNation) March 26, 2021

Пока Денвер подписывал Аарона Гордона из Орландо, а Клипперс забирали из Атланты Рэджона Рондо, Лейкерс так и не смогли договориться с Торонто по обмену Кайла Лаури. Ради 35-летнего плеймейкера Рэпторс в Лос-Анджелесе были готовы расстаться с Деннисом Шредером и Кентавиусом Колдуэлл-Поупом, но канадцев это предложение не устроило, так как Лейкерс отказались включать в сделку перспективного защитника Тэйлена Хортон-Такера.

Теперь Лейкерс вынуждены сосредоточиться на игроках с выкупленными контрактами. Андре Драммонд уже одной ногой в команде, ходят слухи и о возвращении в стан Озерных Эвери Брэдли.

Победитель: Денвер Наггетс

Денвер не упустил возможность присоединиться к распродаже Орландо, выхватив форварда Аарона Гордона, за которого Наггетс пришлось отдать защитников Гэри Харриса, Ар Джей Хэмптона и защищенный выбор первого раунда на драфте 2025 года.

Более того, сделка по 25-летнему Гордону – это не совсем аренда. У него есть еще один год контракта на 16,4 миллиона долларов, поэтому у Денвера достаточно времени, чтобы узнать, как новичок будет сочетаться с Николой Йокичем, Джамалом Мюрреем и компанией.

The Nuggets updated starting lineup:



Jamal Murray

Will Barton

Michael Porter Jr.

Aaron Gordon

Nikola Jokic



NASTY. ???? — Legion Hoops (@LegionHoops) March 25, 2021

Кадровые проблемы Лейкерс открывают перед Денвером отличные перспективы взобраться на четвертое место на Западе и заработать преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. Аарон Гордон должен помочь Наггетс в решении этой задачи.

Победитель: рынок свободных агентов 2021 года

Если бы Торонто все же договорился бы с одним из претендентов по обмену Кайла Лаури, то один из самых звездных свободных агентов мог бы летом не выйти на рынок за новым контрактом. Хотя Лаури не может подписать продление контракта, в случае обмена его новая команда могла бы сохранить его, используя права Берда, независимо от стоимости вопроса. Теперь же 6-кратный участник Матчей всех звезд станет одним из самых востребованных свободных агентов межсезонья.

The Raptors attempting to trade Kyle Lowry pic.twitter.com/09QEwnTA3Z — Complex Sports (@ComplexSports) March 25, 2021

Нечто подобное может произойти и с Виктором Оладипо, который начинал сезон в Индиане, затем стал частью обмена Джеймса Хардена в Бруклин, а перед дедлайном перебрался к Джимми Батлеру в Майами. Если бы Оладипо был обменян в команду со свободной платежкой, то подписание нового контракта было бы почти свершившимся фактом. Хотя Хит все еще могут освободить почти 30 миллионов для заключения с Оладипо долгосрочной сделки, существует высока вероятность того, что он все же будет доступен для рынка свободных агентов.

Неудачники: команды, которые претендуют на налог на роскошь

Когда команды НБА платят налог на роскошь, 50% этих денег перераспределяются между клубами, не уплачивающими налоги. Поэтому Голден Стэйт преподнес для всех остальных плохую новость, когда сократил свой налог на роскошь после обменов защитника Брэда Уонамейкера и центрового Маркиза Крисса.

Поскольку налоговые платежи из-за несоответствия прогнозов по доходам в этом году будут сокращены, неясно, какой именно налог должен был заплатить Голден Стэйт. До снижения их налог на роскошь должен был составлять примерно 137 миллионов долларов, а теперь он сокращен примерно до 117 миллионов долларов, в зависимости от того, как быстро они заполнят последнее вакантное место в ростере.

Между тем, Бостону после серии сделок перед дедлайном удалось избежать уплаты налога, но вряд ли это надолго, ведь летом Селтикс придется выложить новый контракт для Джайлена Брауна. Не исключено, что надолго останется в команде и Эван Фурнье, которого Бостон выменял у Орландо за несколько драфт-пиков второго раунда.

В то же время Филадельфия увеличила свой налог на роскошь после того, как к команде присоединился экс-разыгрывающий Оклахомы Джордж Хилл. И все же, те команды, которые не обременены налогом на роскошь, вероятно, не получат от лиги столько, сколько они надеялись.

Победитель: рынок выкупа контрактов

Ни Андре Драммонд, ни ЛаМаркус Олдридж не нашли новую команду до дедлайна на обмены, а это означает, что оба звездных бигмена смогут после завершения процедуры выкупа контракта подписать краткосрочные контракты с кем-то из контендеров. На Драммонда активно претендуют Лейкерс, а Олдриджа в своих рядах хочет видеть президент Майами Пэт Райли.

UPDATE: Andre Drummond will talk to these final teams and make a decision:



LA Lakers

LA Clippers

New York Knicks

Boston Celtics

Charlotte Hornets



(via @ChrisBHaynes) — Legion Hoops (@LegionHoops) March 26, 2021

Единственным реальным кандидатом на выкуп контракта, обменянным перед дедлайном, оказался опытный снайпер Джей Джей Редик, который покинул Нью-Орлеан и перебрался в Даллас помогать в гонке за плей-офф Луке Дончичу и Кристапсу Порзингису.

Победитель: Майами Хит

Майами в статусе действующего финалиста НБА от Восточной конференции за последнюю неделю усилился Виктором Оладипо, Тревором Аризой и Неманьей Бьелицой, потеряв при этом только одного действительно важного игрока ротации (речь о Келли Олиннике).

OFFICIAL: The Miami HEAT have acquired guard Victor Oladipo from the Houston Rockets in exchange for Avery Bradley, Kelly Olynyk and a 2022 draft pick swap. https://t.co/ESXBySbkHi — Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 26, 2021

Конечно, на фоне грозных Бруклина и Филадельфии Хит по-прежнему не выглядят серьезным претендентом на победу в конференции, но им удалось обновить свой состав без потери гибкости. К тому же, теперь у Майами права Берда на Оладипо, а в не столь отдаленной перспективе в команду Эрика Споэльстры может переехать и опытнейший ЛаМаркус Олдридж.