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Запорожье добыло важнейшую победу над Будивельником
Хозяева смогли улучшить свое турнирное положение
БК Запорожье, играя без Джоша Форчуна, принимал Будивельник в своем первом в сезоне матче с фанами на трибунах ПС Юность.
Команда Валерия Плеханова завладела преимуществом на старте матча и лидировала в счете до большого перерыва. Будивельник тотально выиграл подбор, но плохой процент реализации и потери не позволили им зацепляться за лидерство.
Решающим отрезком матча стала четвертая четверть, во время которой хозяева вернули себе двусмысленное преимущество. Они как и в первой половине, оставляли на площадке больше сил и играли с желанием.
Запорожье сыграло команднее в нападении, в то время как киевляне пытались решать эпизоды в основном за счет индивидуального мастерства.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат
Запорожье, ДС Юность
Запорожье - Будивельник 79:64 (25:19, 18:18, 14:16, 22:11)
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