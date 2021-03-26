Запорожье добыло важнейшую победу над Будивельником

БК Запорожье, играя без Джоша Форчуна, принимал Будивельник в своем первом в сезоне матче с фанами на трибунах ПС Юность.

Команда Валерия Плеханова завладела преимуществом на старте матча и лидировала в счете до большого перерыва. Будивельник тотально выиграл подбор, но плохой процент реализации и потери не позволили им зацепляться за лидерство.

Решающим отрезком матча стала четвертая четверть, во время которой хозяева вернули себе двусмысленное преимущество. Они как и в первой половине, оставляли на площадке больше сил и играли с желанием.

Запорожье сыграло команднее в нападении, в то время как киевляне пытались решать эпизоды в основном за счет индивидуального мастерства.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Запорожье, ДС Юность

Запорожье - Будивельник 79:64 (25:19, 18:18, 14:16, 22:11)