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НБА. Лейкерс одолели Кливленд, Финикс в гостях дожимает Торонто

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Лейкерс одолели Кливленд, Финикс в гостях дожимает Торонто

UA-Футбол
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В ночь с 26 на 27 марта состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" - "Бруклин"

111 - 113 (27-34; 23-25; 28-23; 33-31)

"Милуоки" - "Бостон"

114 - 122 (26-32; 29-28; 34-43; 25-19)

"Торонто" - "Финикс"

100 - 104 (28-29; 23-24; 26-30; 23-21)

"Миннесота" - "Хьюстон"

107 - 101 (33-29; 21-34; 22-28; 31-10)

"Нью-Орлеан" - "Денвер"

108 - 113 (33-26; 30-28; 23-31; 22-28)

"Орландо" - "Портленд"

105 - 112 (32-35; 23-30; 22-15; 28-32)

"Шарлотт" - "Майами"

110 - 105 (40-23; 32-26; 20-30; 18-26)

"Даллас" - "Индиана"

94 - 109 (29-31; 19-30; 27-21; 19-27)

"Юта" - "Мемфис"

117 - 114 (38-24; 28-26; 22-29; 29-35)

"Голден-Стейт" - "Атланта"

108 - 124 (26-33; 26-37; 32-30; 24-24)

"Лейкерс" - "Кливленд"

100 - 86 (22-24; 22-27; 28-10; 28-25)

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В статье: НБА
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