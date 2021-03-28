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НБА. Лень помог Вашингтону победить Детройт, Чикаго уступают Сан-Антонио
Результаты тура НБА
В ночь с 27 на 28 марта состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" - "Детройт"
106 - 92 (33-22; 35-19; 11-34; 27-17)
Алексей Лень провел на площадке 14 минут 57 секунд. За это время он заработал 12 очков и сделал 1 подбор.
"Милуоки" - "Нью-Йорк"
96 - 102 (25-32; 29-25; 23-24; 19-21)
"Миннесота" - "Хьюстон"
107 - 129 (29-41; 19-33; 30-24; 29-31)
"Сан-Антонио" - "Чикаго"
120 - 104 (33-20; 32-19; 31-34; 24-31)
"Нью-Орлеан" - "Даллас"
112 - 103 (35-20; 18-33; 27-25; 32-25)
"Оклахома-Сити" - "Бостон"
94 - 111 (25-21; 27-26; 28-29; 14-35)
"Юта" - "Мемфис"
126 - 110 (39-19; 31-34; 30-29; 26-28)
"Клипперс" - "Филадельфия"
122 - 112 (29-30; 36-30; 32-24; 25-28)
"Сакраменто" - "Кливленд"
100 - 98 (31-29; 18-19; 22-26; 29-24)
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