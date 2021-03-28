НБА. Лень помог Вашингтону победить Детройт, Чикаго уступают Сан-Антонио

В ночь с 27 на 28 марта состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" - "Детройт"

106 - 92 (33-22; 35-19; 11-34; 27-17)

Алексей Лень провел на площадке 14 минут 57 секунд. За это время он заработал 12 очков и сделал 1 подбор.

"Милуоки" - "Нью-Йорк"

96 - 102 (25-32; 29-25; 23-24; 19-21)

"Миннесота" - "Хьюстон"

107 - 129 (29-41; 19-33; 30-24; 29-31)

"Сан-Антонио" - "Чикаго"

120 - 104 (33-20; 32-19; ​​31-34; 24-31)

"Нью-Орлеан" - "Даллас"

112 - 103 (35-20; 18-33; 27-25; 32-25)

"Оклахома-Сити" - "Бостон"

94 - 111 (25-21; 27-26; 28-29; 14-35)

"Юта" - "Мемфис"

126 - 110 (39-19; 31-34; 30-29; 26-28)

"Клипперс" - "Филадельфия"

122 - 112 (29-30; 36-30; 32-24; 25-28)

"Сакраменто" - "Кливленд"

100 - 98 (31-29; 18-19; 22-26; 29-24)