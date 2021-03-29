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НБА: Лейкерс сильнее Орландо, победы Финикса и Денвера
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Шарлотт – Финикс 97:101 OT (29:26, 20:23, 18:27, 23:14, 7:11)
Торонто – Портленд 117:122 (41:32, 33:36, 10:23, 33:31)
Денвер – Атланта 126:102 (31:35, 34:20, 32:24, 29:23)
Лейкерс – Орландо 96:93 (22:21, 22:18, 25:30, 27:24)
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