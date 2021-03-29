  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА: Лейкерс сильнее Орландо, победы Финикса и Денвера
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА: Лейкерс сильнее Орландо, победы Финикса и Денвера

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Лейкерс сильнее Орландо, победы Финикса и Денвера

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Шарлотт – Финикс 97:101 OT (29:26, 20:23, 18:27, 23:14, 7:11)

Торонто – Портленд 117:122 (41:32, 33:36, 10:23, 33:31)

Денвер – Атланта 126:102 (31:35, 34:20, 32:24, 29:23)

Лейкерс – Орландо 96:93 (22:21, 22:18, 25:30, 27:24)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...