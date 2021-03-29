Лейкерс подписали двукратного участника Матчей всех звезд

Лейкерс объявили о заключении контракта с американским центровым Андре Драммондом, который ранее договорился с Кливлендом о расторжении сотрудничества и стал свободным агентом. Детали контракта Лейкерс с Драммондом не разглашаются.

В текущем сезоне Драммонд в составе Кавальерс провел 25 матчей, набирая в среднем за игру по 17,5 очка, 13,5 подбора и 2,6 передачи.

Драммонд дважды ездил на Матч всех звезд и четырежды становился лучшим игроком лиги по количеству собранных подборов.

Новичок Лейкерс – один из 20 баскетболистов в истории НБА с как минимум 9000 очков, 8500 подборов, 850 перехватов и 950 блок-шотов.

Дебютировать в команде ЛеБрона Джеймса и Энтони Дэвиса Андре Драммонд может 1 апреля в матче с Милуоки.

Лейкерс с показателем 30-17 занимают четвертое место в Западной конференции.