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Яркий аллей-уп Шарлотт – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты воскресенья в НБА
фото - spartanavenue.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов вчерашних матчей регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил аллей-уп от Шарлотт в матче с Финиксом с эффектным завершением от Майлза Бриджеса.
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