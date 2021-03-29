ESPN назвал фаворитов на попадание в плей-офф НБА

Согласно регламенту сезона, напрямую в плей-офф от каждой конференции выйдут по 6 лучших команд. Клубы, занявшие в турнирной таблице места с 7 по 10, в мае сыграют плей-ин.

На Западе фаворитами на попадание в топ-6 в ESPN назвали Юту (100%), Финикс (99,7%), Клипперс (99,5%), Лейкерс (97,6%), Денвер (87,6%), Портленд (64,7%) и Даллас (41,4%).

На Востоке картина следующая. Филадельфия, Бруклин и Милуоки имеют 100-процентные шансы на финиш в топ-6. На остальные три места претендуют Бостон (89,4%), Майами (73,2%), Шарлотт (55,3%) и Индиана (43,1%).

Также стоит отметить, что шансы Вашингтона Алексея Леня попасть в плей-офф оцениваются всего в 1,2%.