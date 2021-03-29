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Сразу несколько клубов претендуют на 4-кратного участника Матча звёзд НБА
Казинс может сменить клубную прописку
Сразу три клуба НБА следят за ситуацией с центровым Демаркусом Казинсом. Как сообщает журналист Эван Мэсси, на игрока претендуют "Бостон Селтикс", "Голден Стэйт Уорриорз" и "Майами Хит".
В настоящее время Казинс является свободным агентом. Ранее 30-летний центровой покинул "Хьюстон Рокетс" и пока не заключил соглашение ни с одним из клубов, но продолжил тренироваться, поддерживая форму.
В нынешнем сезоне Казинс провёл 25 матчей за "Хьюстон". В среднем он набирал 9,6 очка, делал 7,6 подбора и 2,4 передачи.
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