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Сразу несколько клубов претендуют на 4-кратного участника Матча звёзд НБА

Баскетбол
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Казинс может сменить клубную прописку

Сразу несколько клубов претендуют на 4-кратного участника Матча звёзд НБА

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Сразу три клуба НБА следят за ситуацией с центровым Демаркусом Казинсом. Как сообщает журналист Эван Мэсси, на игрока претендуют "Бостон Селтикс", "Голден Стэйт Уорриорз" и "Майами Хит".

В настоящее время Казинс является свободным агентом. Ранее 30-летний центровой покинул "Хьюстон Рокетс" и пока не заключил соглашение ни с одним из клубов, но продолжил тренироваться, поддерживая форму.

В нынешнем сезоне Казинс провёл 25 матчей за "Хьюстон". В среднем он набирал 9,6 очка, делал 7,6 подбора и 2,4 передачи.

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В статье: НБА Демаркус Казинс
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