Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михайлюк реализовал 70% бросков в матче с Далласом
Мощный матч от украинского легионера Оклахомы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оклахома в домашнем матче без шансов проиграла Далласу, но для Святослава Михайлюка день сложился неплохо.
Украинец вышел в стартовой пятерке Тандер и провел на площадке чуть больше 27 минут. На счету Михайлюка 16 очков (7 из 10 с игры, 2 из 3 трехочковых) и 3 подбора. Святослав закончил матч с показателем полезности «-13».
В поединке с Далласом Михайлюк обновил личный рекорд сезона по проценту реализации бросков с игры.
В текущем сезоне Святослав Михайлюк в среднем за игру набирает по 7,2 очка и 2,1 подбора.
Оклахома – Даллас 106:127 (24:33, 39:38, 20:29, 23:27)
Популярное сейчас
- Гасперини объяснил, какую опасность в себе нес выход Коваленко на замену
- Неудача молодежки, возвращение Степаненко, уход Агуэро из Сити. Главные новости за 29 марта
- Иванисеня и Абу Ханна пока что не договорились с Зарей по новым контрактам
- Победители и неудачники дедлайна на обмены в НБА
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья