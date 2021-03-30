Михайлюк реализовал 70% бросков в матче с Далласом

Оклахома в домашнем матче без шансов проиграла Далласу, но для Святослава Михайлюка день сложился неплохо.

Украинец вышел в стартовой пятерке Тандер и провел на площадке чуть больше 27 минут. На счету Михайлюка 16 очков (7 из 10 с игры, 2 из 3 трехочковых) и 3 подбора. Святослав закончил матч с показателем полезности «-13».

В поединке с Далласом Михайлюк обновил личный рекорд сезона по проценту реализации бросков с игры.

В текущем сезоне Святослав Михайлюк в среднем за игру набирает по 7,2 очка и 2,1 подбора.

Оклахома – Даллас 106:127 (24:33, 39:38, 20:29, 23:27)