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Михайлюк реализовал 70% бросков в матче с Далласом

Баскетбол
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Мощный матч от украинского легионера Оклахомы

Михайлюк реализовал 70% бросков в матче с Далласом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Оклахома в домашнем матче без шансов проиграла Далласу, но для Святослава Михайлюка день сложился неплохо.

Украинец вышел в стартовой пятерке Тандер и провел на площадке чуть больше 27 минут. На счету Михайлюка 16 очков (7 из 10 с игры, 2 из 3 трехочковых) и 3 подбора. Святослав закончил матч с показателем полезности «-13».

В поединке с Далласом Михайлюк обновил личный рекорд сезона по проценту реализации бросков с игры.

В текущем сезоне Святослав Михайлюк в среднем за игру набирает по 7,2 очка и 2,1 подбора.

Оклахома – Даллас 106:127 (24:33, 39:38, 20:29, 23:27)

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Оклахома Сити Тандер
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