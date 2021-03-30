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НБА: Клипперс разбили Милуоки, победы Бруклина и Юты

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Клипперс разбили Милуоки, победы Бруклина и Юты

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нью-Йорк – Майами 88:98 (16:21, 27:15, 21:39, 24:23)

Бруклин – Миннесота 112:107 (37:25, 24:27, 26:25, 25:30)

Бостон – Нью-Орлеан 109:115 (27:32, 28:32, 26:24, 28:27)

Хьюстон – Мемфис 110:120 (27:23, 30:34, 34:33, 19:30)

Детройт – Торонто 118:104 (35:27, 31:23, 26:25, 26:29)

Сан-Антонио – Сакраменто 115:132 (31:27, 29:41, 31:29, 24:35)

Юта – Кливленд 114:75 (27:18, 26:16, 37:18, 24:23)

Клипперс – Милуоки 129:105 (26:38, 31:17, 39:31, 33:19)

Голден Стэйт – Чикаго 116:102 (34:29, 31:31, 31:25, 20:17)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Милуоки Бакс
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