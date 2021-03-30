Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА: Клипперс разбили Милуоки, победы Бруклина и Юты
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нью-Йорк – Майами 88:98 (16:21, 27:15, 21:39, 24:23)
Бруклин – Миннесота 112:107 (37:25, 24:27, 26:25, 25:30)
Бостон – Нью-Орлеан 109:115 (27:32, 28:32, 26:24, 28:27)
Хьюстон – Мемфис 110:120 (27:23, 30:34, 34:33, 19:30)
Детройт – Торонто 118:104 (35:27, 31:23, 26:25, 26:29)
Сан-Антонио – Сакраменто 115:132 (31:27, 29:41, 31:29, 24:35)
Юта – Кливленд 114:75 (27:18, 26:16, 37:18, 24:23)
Клипперс – Милуоки 129:105 (26:38, 31:17, 39:31, 33:19)
Голден Стэйт – Чикаго 116:102 (34:29, 31:31, 31:25, 20:17)
Популярное сейчас
- Шевченко: Возвращение Ярославского? Думаю, это пойдет только на пользу украинскому футболу
- Неудача молодежки, возвращение Степаненко, уход Агуэро из Сити. Главные новости за 29 марта
- Иванисеня и Абу Ханна пока что не договорились с Зарей по новым контрактам
- Клуб НБА в один день обменял трех лидеров
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО