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Мощный данк Порзингиса после прохода – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты понедельника в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первое место лига отрядила звездного центрового Далласа Кристапса Порзингиса, который в матче с Оклахомой отметился эффектным броском сверху.
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