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Тимофеенко стал лучшим бомбардиром в истории Суперлиги
Мощное достижение ветерана БК Днепр
фото - fbu.ua
Станислав Тимофеенко в матче с Харьковскими Соколами (84:75) набрал 13 очков и отобрал у Михаила Анисимова статус самого результативного баскетболиста в истории Суперлиги.
В 375 матчах Суперлиги Тимофеенко набрал 4158 очков. В среднем за игру тяжелый форвард Днепра приносит своей команде по 11,7 очка.
В топ-10 самых результативных игроков в истории Суперлиги также входят Александр Кольченко (3950), Дмитрий Глебов (3552), Алексей Онуфриев (3472), Руслан Отверченко (2958), Максим Звонов (2958), Стивен Бертт (2849), Александр Мишула (2722) и Джастин Лав (2597).
Стоит отметить, что Станиславу Тимофеенко принадлежит рекорд Суперлиги и по количеству подборов (2178).
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