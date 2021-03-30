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Тимофеенко стал лучшим бомбардиром в истории Суперлиги

Баскетбол
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Мощное достижение ветерана БК Днепр

Тимофеенко стал лучшим бомбардиром в истории Суперлиги

фото - fbu.ua

Новина українською

Станислав Тимофеенко в матче с Харьковскими Соколами (84:75) набрал 13 очков и отобрал у Михаила Анисимова статус самого результативного баскетболиста в истории Суперлиги.

В 375 матчах Суперлиги Тимофеенко набрал 4158 очков. В среднем за игру тяжелый форвард Днепра приносит своей команде по 11,7 очка.

В топ-10 самых результативных игроков в истории Суперлиги также входят Александр Кольченко (3950), Дмитрий Глебов (3552), Алексей Онуфриев (3472), Руслан Отверченко (2958), Максим Звонов (2958), Стивен Бертт (2849), Александр Мишула (2722) и Джастин Лав (2597).

Стоит отметить, что Станиславу Тимофеенко принадлежит рекорд Суперлиги и по количеству подборов (2178).

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В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига Станислав Тимофеенко
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