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Power Ranking НБА: Юта снова первая, Лейкерс продолжают терять позиции

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Что изменилось в НБА за последние две недели?

Power Ranking НБА: Юта снова первая, Лейкерс продолжают терять позиции

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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№1. Юта Джаз

Показатель побед/поражений в сезоне – 35-11

Место в предыдущей версии рейтинга – 4

Юта после пробуксовки на старте марта выиграла пять матчей кряду и вновь стала фаворитом на выход в плей-офф с лучшим процентом побед во всей лиге.

Подопечные Куинна Снайдера в 2021 году еще не проигрывали на домашней Vivint Arena (20-0), причем в 12 из 20 матчей на своей площадке Джаз уходили на большой перерыв с как минимум 15-очковым преимуществом.

На данный момент в НБА всего 10 сочетаний пятерок, сыгравших не менее 200 минут, которые в среднем на 100 владений опережали своих оппонентов как минимум на 10 очков. У Юты три таких состава – и это одна из основных причин пребывания Мормонов на вершине рейтинга.

№2. Бруклин Нетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 32-15

Место в предыдущей версии рейтинга – 1

Бруклин без Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта досрочно вывесил белый флаг перед выездным матчем против Юты, не выпустив на площадку и Джеймса Хардена. В итоге Нетс проиграли с разницей в 30 очков и закономерно расстались с лидерством в рейтинге.

После дедлайна на обмены в команду Стива Нэша подъехал шестой самый результативный действующий баскетболист НБА ЛаМаркус Олдридж – и теперь у Нетс появляется еще больше вариантов, как улучшить свою и без того сильнейшую атаку в лиге.

С таким набором исполнителей Бруклин может снисходительно поглядывать на свое лишь 26-е место в рейтинге лучших защит НБА. Нетс, невзирая на постоянное отсутствие Дюранта и регулярные отлучения от команды Ирвинга, всего в одной победе от лидирующей на Востоке Филадельфии. Главный кандидат на титул?

№3. Лос-Анджелес Клипперс

Показатель побед/поражений в сезоне – 32-16

Место в предыдущей версии рейтинга – 3

Клипперс после отрезка 2-7 без Сержа Ибаки и Патрика Беверли неожиданно выиграли пять матчей подряд и вернулись в тройку самых горячих команд НБА, причем подопечные Тайрона Лью по ходу своего успешного отрезка сталкивались только с коллективами, которые входят в топ-7 своих конференции (Шарлотт, Сан-Антонио (дважды), Атланта и Филадельфия).

После побед над Сиксерс и Бакс Клипперс вышли на положительный баланс побед/поражений (7-5) в матчах с девятью командами, которые выиграли в регулярном чемпионате как минимум 60% игр.

Что сказать о звездах Парусников? Пока Пол Джордж снова занялся поисками своего броска (40% с игры в последних семи матчах), Кавай Леонард в среднем за вечер в шести крайних матчах приносит своей команде по 22,8 очка, 6,0 подбора, 5,0 передачи и внушающие 3,2 перехвата.

№4. Милуоки Бакс

Показатель побед/поражений в сезоне – 29-17

Место в предыдущей версии рейтинга – 6

После 8-матчевой победной серии Милуоки неожиданно проиграл Бостону и Нью-Йорку и вновь отдалился от Филадельфии и Бруклина в битве за первую строку на Востоке.

Характерно, что в двух проигранных играх Яннис Адетокумбо выбросил всего 23 броска с игры (у Криса Миддлтона – 31) и набрал всего 29 очков, хотя в мартовских матчах его средняя результативность составляет 25,3 балла.

Милуоки остается единственным клубом в НБА, который входит в топ-8 по темпу, по защитному и атакующему рейтингах, а также по показателю +/-. И они всего в 2,5 победах от первого номера посева на Востоке. Гонка за господство в конференции только начинается.

№5. Филадельфия Севенти Сиксерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 32-14

Место в предыдущей версии рейтинга – 2

Филадельфия с момента потери Джоэля Эмбиида выиграла 6 из 8 матчей, но за этот отрезок у команды Дока Риверса абсолютно худшая атака в НБА (99,5 очка на 100 владений), хотя нельзя не отметить, что у своего кольца Сиксерс ни разу не пропустили более 105 очков за 100 владений.

Филадельфия уязвима против команд с хорошим нападением. У Сиксерс всего одна победа в тех 10 матчах, когда соперник набирал как минимум 115 очков за 100 владений.

В отсутствии главного скорера сразу пять игроков Филадельфии в последних семи матчах набирали как минимум по 14 очков. Особо выделился Дэнни Грин, который в матче с Лейкерс отметил получение чемпионского перстня 28-ю очками и 8-ю трехочковыми.

№6. Финикс Санз

Показатель побед/поражений в сезоне – 31-14

Место в предыдущей версии рейтинга – 3

Финикс после сенсационных осечек от Орландо и Миннесоты ослабил давление на Юту в борьбе за первое место на Западе. Тем не менее, команда остается в топ-8 и по защитному, и по атакующему рейтингах.

У последних неудач Солнечных есть ярко выраженная причина – слабая игра скамейки запасных. Нет, резерв Финикса по показателю +/- все еще лучший в НБА, вот только в последних семи матчах «бенч» аризонцев в среднем за 100 владений проигрывал 7,6 очка.

У Финикса благоприятные условия для продолжения преследования Юты. Девин Букер и Крис Пол 9 из 11 следующих матчей проведут дома, а 8 из 10 ближайших соперников Санз находятся на 50-процентном показателе побед или ниже.

№7. Лос-Анджелес Лейкерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 30-17

Место в предыдущей версии рейтинга – 5

Лейкерс в ожидании камбэка из лазарета Энтони Дэвиса на прошлой неделе в матче с Атлантой ориентировочно на месяц потеряли и ЛеБрона Джеймса. Теперь уже не идет речь о борьбе Озерных с Ютой, Клипперс и Финиксом за победу в конференции – тут бы удержать преимущество домашнего паркета в первом раунде плей-офф.

Невероятно, но без двух суперзвезд команда Фрэнка Фогеля сохраняет элитный уровень защиты, а вот у чужого кольца действующие чемпионы играют на уровне безнадежного аутсайдера. В последних шести матчах Лейкерс набирают менее одного очка за владение – на этом отрезке только Монтрезл Харрелл забивает с игры более 39% бросков.

В ближайшие две недели Лейкерс будет очень непросто удержаться в топ-4 Запада – 8 из 10 следующих соперников Озерных входят в зону плей-офф. Это будет хороший шанс для Андре Драммонда показать свою нужность команде в отсутствие лидеров.

№8. Денвер Наггетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 28-18

Место в предыдущей версии рейтинга – 9

Денвер после солидного усиления перед дедлайном на обмены (в Колорадо перебрались Аарон Гордон и Джавейл МакГи) теперь еще смелее поглядывает на топ-4 Запада, ведя погоню за страдающими от травм Лейкерс.

Наггетс в 5 из 8 последних матчах набирали как минимум по 120 очков. При лишь 29-м темпе в лиге Денвер вышел на третье место по эффективности атаки, уступая только Бруклину и Милуоки.

Никола Йокич за последние две недели оформил три трипл-дабла с невероятной бросковой линейкой (62,3% с игры, 52% трехочковых, 80% с линии штрафных). Серб по-прежнему лидирует в рейтинге кандидатов на MVP по версии официального сайта НБА.

№9. Даллас Маверикс

Показатель побед/поражений в сезоне – 24-21

Место в предыдущей версии рейтинга – 8

Даллас в 5 из 10 последних матчах предоставлял отдых Луке Дончичу или Кристапсу Порзингису – Маверикс выиграли ровно половину игр и отдалились от Портленда в борьбе за прямую путевку в плей-офф.

Хотя с Дончичем Даллас в среднем за 100 владений набирает в атаке почти на 14 очков больше, Маверикс даже без своего словенского вожака после перерыва на Матч всех звезд входят в топ-4 по продуктивности у чужого кольца. За этот период три ролевика команды забивают как минимум 40% трехочковых.

Четыре из шести следующих соперников Далласа не входят в топ-10 по атакующему рейтингу, а это значит, что у Маверикс с их 24-м защитным рейтингом есть неплохой шанс улучшить свой баланс побед перед решающим отрезком регулярного чемпионата.

№10. Портленд Трэйл Блэйзерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 28-18

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Портленд снова может рассчитывать на Си Джей Макколума и Юссуфа Нуркича, а перед дедлайном на обмены в Орегон перебрался Норман Пауэлл, который в Торонто вышел на личный рекорд результативности, набирая в среднем за вечер по 19,5 очка.

И все же Портленд продолжает играть в один и тот же баскетбол, независимо от того, кто находится рядом с Дамьеном Лиллардом. Отличная атака, ужасная защита и клатч, в котором Лиллард берет мяч в руки и делает свою привычную работу.

После перерыва на Матч всех звезд у Портленда лучшая атака в НБА (119,1 очка на 100 владений) и худшая защита (120,6 очка на 100 владений). Пожалуй, это все, что нужно знать об этой сумасшедшей команде.

№23. Оклахома-Сити Тандер

Показатель побед/поражений в сезоне – 19-27

Место в предыдущей версии рейтинга – 20

Оклахома досрочно отправила в отпуск Эла Хорфорда и обменяла Джорджа Хилла в Филадельфию. Формально они остаются в борьбе за зону плей-ин, но очевидно, что у команды сейчас другие приоритеты. Разумеется, речь идет о развитии молодых игроков, а результат уходит на второй план.

Такая ситуация играет на руку Святославу Михайлюку, который в ближайшее время получит достаточно возможностей, чтобы убедить Оклахому в целесообразности заключения с ним долгосрочного контракта.

В шести матчах с момента обмена из Детройта Михайлюк в среднем за игру набирает по 9,0 очка, 2,0 подбора и 2,3 передачи. Святослав заметно улучшил свой процент реализации бросков с игры (43,1% против 37,7% в Пистонс), но вот трехочковый все еще не дотягивает до прошлогоднего уровня – 34,5% при 4,8 попыток в среднем за игру.

№25. Вашингтон Уизардс

Показатель побед/поражений в сезоне – 17-28

Место в предыдущей версии рейтинга – 24

У Вашингтона в марте всего 4 победы в 14 матчах, но слабость Востока позволяет Уизардс держаться всего в двух победах от зоны плей-ин.

Рассел Уэстбрук в последних семи матчах в среднем за игру выдает сумасшедшие 24,4+13,9+12,6, а Брэдли Бил и Руи Хачимура приносят команде по 43 очка, забивая свыше 50% бросков с игры. Но у Вашингтона как не было защиты, так и ее и нет. Отсюда и регулярные поражения с 125 и более пропущенными очками.

Алексей Лень за последние две недели вышел на неплохой уровень персональной статистики (10,4+5,6+1,1 блок-шота, 66,7% с игры). Украинец закрепился в статусе основного центрового Уизардс и повысил свое влияние на игру команды. Теперь без Леня Вашингтон защищается хуже, чем с ним на паркете.

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В статье: НБА Юта Джаз Лос-Анджелес Лейкерс
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