Power Ranking НБА: Юта снова первая, Лейкерс продолжают терять позиции

№1. Юта Джаз

Показатель побед/поражений в сезоне – 35-11

Место в предыдущей версии рейтинга – 4

Юта после пробуксовки на старте марта выиграла пять матчей кряду и вновь стала фаворитом на выход в плей-офф с лучшим процентом побед во всей лиге.

Подопечные Куинна Снайдера в 2021 году еще не проигрывали на домашней Vivint Arena (20-0), причем в 12 из 20 матчей на своей площадке Джаз уходили на большой перерыв с как минимум 15-очковым преимуществом.

Best home winning percentages:



Utah Jazz - 90%

76ers - 83%

Nets - 74%

Bucks - 72%

Clippers - 71%

Suns - 65%

Lakers - 60%

Nuggets - 57%



Safe to say home court advantage would truly be in the Jazz' best interests. — Dunzo (34-11) #1 in the NBA (@Dunzod) March 28, 2021

На данный момент в НБА всего 10 сочетаний пятерок, сыгравших не менее 200 минут, которые в среднем на 100 владений опережали своих оппонентов как минимум на 10 очков. У Юты три таких состава – и это одна из основных причин пребывания Мормонов на вершине рейтинга.

№2. Бруклин Нетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 32-15

Место в предыдущей версии рейтинга – 1

Бруклин без Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта досрочно вывесил белый флаг перед выездным матчем против Юты, не выпустив на площадку и Джеймса Хардена. В итоге Нетс проиграли с разницей в 30 очков и закономерно расстались с лидерством в рейтинге.

После дедлайна на обмены в команду Стива Нэша подъехал шестой самый результативный действующий баскетболист НБА ЛаМаркус Олдридж – и теперь у Нетс появляется еще больше вариантов, как улучшить свою и без того сильнейшую атаку в лиге.

С таким набором исполнителей Бруклин может снисходительно поглядывать на свое лишь 26-е место в рейтинге лучших защит НБА. Нетс, невзирая на постоянное отсутствие Дюранта и регулярные отлучения от команды Ирвинга, всего в одной победе от лидирующей на Востоке Филадельфии. Главный кандидат на титул?

№3. Лос-Анджелес Клипперс

Показатель побед/поражений в сезоне – 32-16

Место в предыдущей версии рейтинга – 3

Клипперс после отрезка 2-7 без Сержа Ибаки и Патрика Беверли неожиданно выиграли пять матчей подряд и вернулись в тройку самых горячих команд НБА, причем подопечные Тайрона Лью по ходу своего успешного отрезка сталкивались только с коллективами, которые входят в топ-7 своих конференции (Шарлотт, Сан-Антонио (дважды), Атланта и Филадельфия).

После побед над Сиксерс и Бакс Клипперс вышли на положительный баланс побед/поражений (7-5) в матчах с девятью командами, которые выиграли в регулярном чемпионате как минимум 60% игр.

Что сказать о звездах Парусников? Пока Пол Джордж снова занялся поисками своего броска (40% с игры в последних семи матчах), Кавай Леонард в среднем за вечер в шести крайних матчах приносит своей команде по 22,8 очка, 6,0 подбора, 5,0 передачи и внушающие 3,2 перехвата.

Kawhi Leonard's efficiency this season, without a "real" point guard, is off the charts.



Career-high marks in Points Per Shot (1.43) and True Shooting (62.5%)



You just aren't slowing him down inside the paint: pic.twitter.com/lraacavQXA — Shane Young (@YoungNBA) March 29, 2021

№4. Милуоки Бакс

Показатель побед/поражений в сезоне – 29-17

Место в предыдущей версии рейтинга – 6

После 8-матчевой победной серии Милуоки неожиданно проиграл Бостону и Нью-Йорку и вновь отдалился от Филадельфии и Бруклина в битве за первую строку на Востоке.

Характерно, что в двух проигранных играх Яннис Адетокумбо выбросил всего 23 броска с игры (у Криса Миддлтона – 31) и набрал всего 29 очков, хотя в мартовских матчах его средняя результативность составляет 25,3 балла.

Милуоки остается единственным клубом в НБА, который входит в топ-8 по темпу, по защитному и атакующему рейтингах, а также по показателю +/-. И они всего в 2,5 победах от первого номера посева на Востоке. Гонка за господство в конференции только начинается.

№5. Филадельфия Севенти Сиксерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 32-14

Место в предыдущей версии рейтинга – 2

Филадельфия с момента потери Джоэля Эмбиида выиграла 6 из 8 матчей, но за этот отрезок у команды Дока Риверса абсолютно худшая атака в НБА (99,5 очка на 100 владений), хотя нельзя не отметить, что у своего кольца Сиксерс ни разу не пропустили более 105 очков за 100 владений.

Филадельфия уязвима против команд с хорошим нападением. У Сиксерс всего одна победа в тех 10 матчах, когда соперник набирал как минимум 115 очков за 100 владений.

В отсутствии главного скорера сразу пять игроков Филадельфии в последних семи матчах набирали как минимум по 14 очков. Особо выделился Дэнни Грин, который в матче с Лейкерс отметил получение чемпионского перстня 28-ю очками и 8-ю трехочковыми.

DANNY GREEN TONIGHT:



28 Points

5 Rebounds



64% FG% (9-14)

67% 3P% (8-12)

100% FT% (2-2)



•2nd game with 25+ PTs this season.

•2nd game with 7+ 3PM this season.



A Ring & a revenge game in Green’s return to Staples Center???? pic.twitter.com/2slLpfu793 — NBA Stats (@DailyNBAStats) March 26, 2021

№6. Финикс Санз

Показатель побед/поражений в сезоне – 31-14

Место в предыдущей версии рейтинга – 3

Финикс после сенсационных осечек от Орландо и Миннесоты ослабил давление на Юту в борьбе за первое место на Западе. Тем не менее, команда остается в топ-8 и по защитному, и по атакующему рейтингах.

У последних неудач Солнечных есть ярко выраженная причина – слабая игра скамейки запасных. Нет, резерв Финикса по показателю +/- все еще лучший в НБА, вот только в последних семи матчах «бенч» аризонцев в среднем за 100 владений проигрывал 7,6 очка.

У Финикса благоприятные условия для продолжения преследования Юты. Девин Букер и Крис Пол 9 из 11 следующих матчей проведут дома, а 8 из 10 ближайших соперников Санз находятся на 50-процентном показателе побед или ниже.

№7. Лос-Анджелес Лейкерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 30-17

Место в предыдущей версии рейтинга – 5

Лейкерс в ожидании камбэка из лазарета Энтони Дэвиса на прошлой неделе в матче с Атлантой ориентировочно на месяц потеряли и ЛеБрона Джеймса. Теперь уже не идет речь о борьбе Озерных с Ютой, Клипперс и Финиксом за победу в конференции – тут бы удержать преимущество домашнего паркета в первом раунде плей-офф.

Невероятно, но без двух суперзвезд команда Фрэнка Фогеля сохраняет элитный уровень защиты, а вот у чужого кольца действующие чемпионы играют на уровне безнадежного аутсайдера. В последних шести матчах Лейкерс набирают менее одного очка за владение – на этом отрезке только Монтрезл Харрелл забивает с игры более 39% бросков.

В ближайшие две недели Лейкерс будет очень непросто удержаться в топ-4 Запада – 8 из 10 следующих соперников Озерных входят в зону плей-офф. Это будет хороший шанс для Андре Драммонда показать свою нужность команде в отсутствие лидеров.

№8. Денвер Наггетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 28-18

Место в предыдущей версии рейтинга – 9

Денвер после солидного усиления перед дедлайном на обмены (в Колорадо перебрались Аарон Гордон и Джавейл МакГи) теперь еще смелее поглядывает на топ-4 Запада, ведя погоню за страдающими от травм Лейкерс.

Наггетс в 5 из 8 последних матчах набирали как минимум по 120 очков. При лишь 29-м темпе в лиге Денвер вышел на третье место по эффективности атаки, уступая только Бруклину и Милуоки.

Никола Йокич за последние две недели оформил три трипл-дабла с невероятной бросковой линейкой (62,3% с игры, 52% трехочковых, 80% с линии штрафных). Серб по-прежнему лидирует в рейтинге кандидатов на MVP по версии официального сайта НБА.

Nikola Jokic is leading the Nuggets in almost all team stats. ???????? pic.twitter.com/jeDCRIBZI5 — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 25, 2021

№9. Даллас Маверикс

Показатель побед/поражений в сезоне – 24-21

Место в предыдущей версии рейтинга – 8

Даллас в 5 из 10 последних матчах предоставлял отдых Луке Дончичу или Кристапсу Порзингису – Маверикс выиграли ровно половину игр и отдалились от Портленда в борьбе за прямую путевку в плей-офф.

Хотя с Дончичем Даллас в среднем за 100 владений набирает в атаке почти на 14 очков больше, Маверикс даже без своего словенского вожака после перерыва на Матч всех звезд входят в топ-4 по продуктивности у чужого кольца. За этот период три ролевика команды забивают как минимум 40% трехочковых.

Четыре из шести следующих соперников Далласа не входят в топ-10 по атакующему рейтингу, а это значит, что у Маверикс с их 24-м защитным рейтингом есть неплохой шанс улучшить свой баланс побед перед решающим отрезком регулярного чемпионата.

№10. Портленд Трэйл Блэйзерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 28-18

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Портленд снова может рассчитывать на Си Джей Макколума и Юссуфа Нуркича, а перед дедлайном на обмены в Орегон перебрался Норман Пауэлл, который в Торонто вышел на личный рекорд результативности, набирая в среднем за вечер по 19,5 очка.

И все же Портленд продолжает играть в один и тот же баскетбол, независимо от того, кто находится рядом с Дамьеном Лиллардом. Отличная атака, ужасная защита и клатч, в котором Лиллард берет мяч в руки и делает свою привычную работу.

После перерыва на Матч всех звезд у Портленда лучшая атака в НБА (119,1 очка на 100 владений) и худшая защита (120,6 очка на 100 владений). Пожалуй, это все, что нужно знать об этой сумасшедшей команде.

Damian Lillard leads all players in total clutch points (128)... his 8.0 points per game in the fourth quarter ranks first in the league as well.



7:30pm/et: POR@MIA

10pm/et: PHI@LAL



TNT Tune-In Tidbits: https://t.co/pepHTkoNIq pic.twitter.com/uJJxbr3My2 — NBA.com/Stats (@nbastats) March 25, 2021

№23. Оклахома-Сити Тандер

Показатель побед/поражений в сезоне – 19-27

Место в предыдущей версии рейтинга – 20

Оклахома досрочно отправила в отпуск Эла Хорфорда и обменяла Джорджа Хилла в Филадельфию. Формально они остаются в борьбе за зону плей-ин, но очевидно, что у команды сейчас другие приоритеты. Разумеется, речь идет о развитии молодых игроков, а результат уходит на второй план.

Такая ситуация играет на руку Святославу Михайлюку, который в ближайшее время получит достаточно возможностей, чтобы убедить Оклахому в целесообразности заключения с ним долгосрочного контракта.

В шести матчах с момента обмена из Детройта Михайлюк в среднем за игру набирает по 9,0 очка, 2,0 подбора и 2,3 передачи. Святослав заметно улучшил свой процент реализации бросков с игры (43,1% против 37,7% в Пистонс), но вот трехочковый все еще не дотягивает до прошлогоднего уровня – 34,5% при 4,8 попыток в среднем за игру.

Nice dunk in traffic from Svi Mykhailiuk



Pretty excited to see how Svi looks with OKC for the rest of the year. Has looked solid over these last couple of games and hopefully he can keep it up pic.twitter.com/Mann0bwk1b — Zach Milner (@ZachMilner13) March 23, 2021

№25. Вашингтон Уизардс

Показатель побед/поражений в сезоне – 17-28

Место в предыдущей версии рейтинга – 24

У Вашингтона в марте всего 4 победы в 14 матчах, но слабость Востока позволяет Уизардс держаться всего в двух победах от зоны плей-ин.

Рассел Уэстбрук в последних семи матчах в среднем за игру выдает сумасшедшие 24,4+13,9+12,6, а Брэдли Бил и Руи Хачимура приносят команде по 43 очка, забивая свыше 50% бросков с игры. Но у Вашингтона как не было защиты, так и ее и нет. Отсюда и регулярные поражения с 125 и более пропущенными очками.

Алексей Лень за последние две недели вышел на неплохой уровень персональной статистики (10,4+5,6+1,1 блок-шота, 66,7% с игры). Украинец закрепился в статусе основного центрового Уизардс и повысил свое влияние на игру команды. Теперь без Леня Вашингтон защищается хуже, чем с ним на паркете.