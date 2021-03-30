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Назван игрок недели в НБА
Им стал разыгрывающий Сакраменто Кингз
Разыгрывающий "Сакраменто Кингз" ДеАарон Фокс и защитник "Шарлотт Хорнетс" Терри Розир признаны игроками недели в Западной и Восточной конференции НБА соответственно, пишет официальный "твиттер" лиги.
Фокс набирал в среднем 36,8 очка, 3,5 подбора и 5,5 передачи. "Сакраменто" выиграл все четыре матча недели и в турнирной таблице Западной конференции приблизился к зоне турнира плей-ин на расстояние одной победы.
Розир записывал себе в актив в среднем 24,3 очка, 5,3 подбора и 5,5 передачи.
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