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Назван игрок недели в НБА

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Им стал разыгрывающий Сакраменто Кингз

Назван игрок недели в НБА

Новина українською

Разыгрывающий "Сакраменто Кингз" ДеАарон Фокс и защитник "Шарлотт Хорнетс" Терри Розир признаны игроками недели в Западной и Восточной конференции НБА соответственно, пишет официальный "твиттер" лиги.

Фокс набирал в среднем 36,8 очка, 3,5 подбора и 5,5 передачи. "Сакраменто" выиграл все четыре матча недели и в турнирной таблице Западной конференции приблизился к зоне турнира плей-ин на расстояние одной победы.

Розир записывал себе в актив в среднем 24,3 очка, 5,3 подбора и 5,5 передачи.

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В статье: Де'аарон Фокс
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