Игрок Лейкерс отклонил контракт на $ 84 млн

Разыгрывающий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Деннис Шрёдер отверг предложение калифорнийского клуба, согласно которому он получил бы четырёхлетний контракт на сумму $ 84 млн, пишет NBA Central в "Твиттере" со ссылкой на обозревателя Брайана Уиндхорста.

Шрёдер стал игроком "Лейкерс" в минувшее межсезонье. На данный момент у баскетболиста на руках истекающий контракт на $ 15,5 млн. Перед стартом сезона "Лейкерс" предлагали лидеру сборной Германии двухлетнее соглашение на $ 33 млн, но он отказался и от того варианта.

В нынешнем регулярном чемпионате Шрёдер принял участие в 43 матчах (43 в старте), набирая в них 15,4 очка, собирая 3,5 подбора, совершая 4,9 передачи и 1,2 перехвата за 31,7 минуты.