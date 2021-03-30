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Игрок Лейкерс отклонил контракт на $ 84 млн
Сейчас у Шрёдера истекает контракт
Разыгрывающий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Деннис Шрёдер отверг предложение калифорнийского клуба, согласно которому он получил бы четырёхлетний контракт на сумму $ 84 млн, пишет NBA Central в "Твиттере" со ссылкой на обозревателя Брайана Уиндхорста.
Шрёдер стал игроком "Лейкерс" в минувшее межсезонье. На данный момент у баскетболиста на руках истекающий контракт на $ 15,5 млн. Перед стартом сезона "Лейкерс" предлагали лидеру сборной Германии двухлетнее соглашение на $ 33 млн, но он отказался и от того варианта.
В нынешнем регулярном чемпионате Шрёдер принял участие в 43 матчах (43 в старте), набирая в них 15,4 очка, собирая 3,5 подбора, совершая 4,9 передачи и 1,2 перехвата за 31,7 минуты.
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