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Тернополь благодаря мощному рывку в заключительной четверти обыграл Харьковских Соколов
Хозяева не смогли удержать преимущество
Харьковские Соколы принимали Тернополь в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.
Хозяева площадки завладели преимуществом и лидировали в счете на протяжении большей части игры.
Тернополь этот матч проводил без Эдриана Боуи, который не раз помогал команде переломить ход игры.
Гости сумели сократить отставание в конце матча за счет рывка в четвертой четверти. Подопечные Забирченко входили в заключительные две минуты с 1 очком отставания, но два точных трехочковых поставили точку в этой игре.
Тернополь четвертый раз в сезоне победил Харьковских Соколов и выиграл сезонную серию всухую - 4.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат
Харьков, ФСК Ломокотив
Харьковские Соколы - Тернополь 71:76 (16:13, 17:16, 25:21, 13:24)
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