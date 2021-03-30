Тернополь благодаря мощному рывку в заключительной четверти обыграл Харьковских Соколов

Харьковские Соколы принимали Тернополь в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Хозяева площадки завладели преимуществом и лидировали в счете на протяжении большей части игры.

Тернополь этот матч проводил без Эдриана Боуи, который не раз помогал команде переломить ход игры.

Гости сумели сократить отставание в конце матча за счет рывка в четвертой четверти. Подопечные Забирченко входили в заключительные две минуты с 1 очком отставания, но два точных трехочковых поставили точку в этой игре.

Тернополь четвертый раз в сезоне победил Харьковских Соколов и выиграл сезонную серию всухую - 4.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Харьков, ФСК Ломокотив

Харьковские Соколы - Тернополь 71:76 (16:13, 17:16, 25:21, 13:24)