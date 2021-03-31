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Лень набрал 10 очков в матче с Шарлотт
Но Вашингтон снова проиграл
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашингтон, несмотря на очередной трипл-дабл Рассела Уэстбрука (22+15 подборов+14 передач), в домашнем матче проиграл Шарлотт.
Алексей Лень вновь вышел в стартовой пятерке Уизардс – за 20 минут украинский центровой набрал 10 очков (5 из 6 с игры) и собрал 5 подборов.
Характерно, что Лень снова стал лучшим в команде по показателю полезности. С украинцем на площадке Вашингтон переиграл Шарлотт с разницей в 4 очка.
В марте Алексей Лень в среднем за игру приносил своей команде по 8,4 очка и 4,7 подбора.
Вашингтон – Шарлотт 104:114 (29:32, 27:32, 25:25, 23:25)
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