Лень набрал 10 очков в матче с Шарлотт

Вашингтон, несмотря на очередной трипл-дабл Рассела Уэстбрука (22+15 подборов+14 передач), в домашнем матче проиграл Шарлотт.

Алексей Лень вновь вышел в стартовой пятерке Уизардс – за 20 минут украинский центровой набрал 10 очков (5 из 6 с игры) и собрал 5 подборов.

Характерно, что Лень снова стал лучшим в команде по показателю полезности. С украинцем на площадке Вашингтон переиграл Шарлотт с разницей в 4 очка.

В марте Алексей Лень в среднем за игру приносил своей команде по 8,4 очка и 4,7 подбора.

Вашингтон – Шарлотт 104:114 (29:32, 27:32, 25:25, 23:25)