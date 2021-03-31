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НБА: Клипперс проиграли Орландо, Денвер огорчил Филадельфию
Результаты матчей в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Денвер – Филадельфия 104:95 (44:22, 24:23, 20:26, 16:24)
Клипперс – Орландо 96:103 (26:13, 25:24, 22:33, 23:33)
Финикс – Атланта 117:110 (30:27, 34:25, 25:33, 28:25)
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