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НБА: Клипперс проиграли Орландо, Денвер огорчил Филадельфию

Баскетбол
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Результаты матчей в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Клипперс проиграли Орландо, Денвер огорчил Филадельфию

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Денвер – Филадельфия 104:95 (44:22, 24:23, 20:26, 16:24)

Клипперс – Орландо 96:103 (26:13, 25:24, 22:33, 23:33)

Финикс – Атланта 117:110 (30:27, 34:25, 25:33, 28:25)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Денвер Наггетс
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