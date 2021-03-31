Одноклубник Леня повторил сумасшедший рекорд НБА 53-летней давности

Разыгрывающий Вашингтона Рассел Уэстбрук в трех последних матчах в среднем за игру приносит своей команде по 25,3 очка, 16,0 подбора и 15,0 передачи.

Уэстбрук – второй баскетболист в истории НБА с такой статистикой после легендарного Уилта Чемберлена, который собирал аналогичные цифры в 1968 году.

Russell Westbrook's last 3 games:

- 25.3 PPG

- 16.0 RPG

- 15.0 APG



He's the 2nd player in NBA history to average 25 PPG, 15 RPG and 15 APG over a 3-game span, joining Wilt Chamberlain from March 18-20, 1968.



H/T @EliasSports pic.twitter.com/trhEiyOefl — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 31, 2021

Расселл Уэстбрук в первом сезоне после обмена в Вашингтон в среднем за игру набирает по 21,8 очка, 10,3 подбора и 10,6 передачи. На его счету 16 трипл-даблов и 32 дабл-дабла.