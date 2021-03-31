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Одноклубник Леня повторил сумасшедший рекорд НБА 53-летней давности

Баскетбол
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Когда поймал кураж

Одноклубник Леня повторил сумасшедший рекорд НБА 53-летней давности

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Разыгрывающий Вашингтона Рассел Уэстбрук в трех последних матчах в среднем за игру приносит своей команде по 25,3 очка, 16,0 подбора и 15,0 передачи.

Уэстбрук – второй баскетболист в истории НБА с такой статистикой после легендарного Уилта Чемберлена, который собирал аналогичные цифры в 1968 году.

Расселл Уэстбрук в первом сезоне после обмена в Вашингтон в среднем за игру набирает по 21,8 очка, 10,3 подбора и 10,6 передачи. На его счету 16 трипл-даблов и 32 дабл-дабла.

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В статье: Алексей Лень НБА Расселл Уэстбрук
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